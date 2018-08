La Lazio ha giocato l’ultima amichevole contro il Borussia Dortmund perdendo di misura per 1-0. Reus sblocca la partita al 6′ minuto di gioco, riceve da Delaney e insacca trovando la fortunata deviazione di Radu. I biancocelesti insistono in più occasioni con Milinkovic e Immobile che non trovano la porta. I tedeschi ci riprovano di nuovo con Reus e con Dahoud che sfiora la porta biancoceleste. Sul finale grande giocata di Correa che però non batte Burki.

IL TABELLINO E LE PAGELLE DI BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 1-0

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Burki 6,5; Piszczek 6, Diallo 6, Akanji 6, Schmelzer 6; Dahoud 6,5, Gotze 6; Delaney 6, Reus 7, Pulisic 6,5; Larsen 6. All. Favre

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6,5; Wallace 6 (1’s.t. Caceres), Acerbi 6,5, Radu 5,5 (84′ Bastos); Marusic 6,5 (74′ Basta), Parolo 6,5 (88′ Anderson), Badelj 6,5 (74’Cataldi 5,5), Milinkovic 5,5 (84′ Jordau), Durmisi 6 (1′ s.t. Luis Felipe 6); Luis Alberto 5,5 (Correa); Immobile 6 (84′ Caicedo) 6,5. All. Inzaghi 6.

Reti: 6′ Reus (B)

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO I MIGLIORI E I PEGGIORI TRA I BIANCOCELESTI

Strakosha 6,5 Il portiere biancoceleste nega il raddoppio al Borussia Dortmund, è una garanzia.

Parolo 6,5 Ci prova in un paio d’occasioni e serve un buon assist per Immobile.

Radu 5,5 Colpevole della deviazione che ha spiazzato il proprio portiere.

BORUSSIA DORTMUND-LAZIO 1-0, VIDEO HIGHLIGHTS

FOTO: sport.sky.it