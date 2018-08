Il Milan di mister Gattuso pur dominando la partita nel suo esordio a San Siro agguanta i 3 punti all’ultimo secondo. Una gara caratterizzata da un intervento per parte della VAR che ha annullato per fuorigioco un gol di Higuain e la rete di Nzonzi viziata da un fallo di mano.

Il primo tempo si apre con il Milan che, padrone di casa, cerca di fare la partita sfruttando le ripartenze veloci. La Roma, un po’ troppo ingessata non va oltre la trequarti avversaria. Brivido rossonero: al 15′ Calabria in area tenta un gol fotocopia a quello trovato al San Paolo, questa volta però spara alto. Passano due minuti e Higuain dalla destra trova un gran tiro che Olsen tocca quel tanto che basta per mandare la palla in angolo. Al 21′ la Roma diventa pericolosa con Nzonzi che nell’area piccola si inventa un cross senza però trovare un compagno che possa ribadire in porta. Al 40′ ci pensa Kessié a sbloccare la partita avventandosi sotto porta su un ottimo cross di Rodriguez.

Nel secondo tempo Di Francesco prova a spingere di più facendo entrare in campo dal primo minuto El Shaarawy e la partita diventa più divertente con il Milan però che continua a gestire al meglio. Higuain si contraddistingue per le sue buone giocate senza però riuscire a trovare il primo gol in campionato. Al 59′ la Roma trova il pareggio con Fazio che sullo sviluppo di un calcio d’angolo trova il gol dopo un maldestro di Calabria. Passano solo due minuti ed Higuain dopo una gran cavalcata iniziata appena sopra il cerchio di centrocampo stende Olsen e porta nuovamente il Milan in vantaggio. La VAR interpellata per un possibile fuorigioco dell’argentino annulla però la rete del Pipita. Al 79′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Nzonzi beffa Donnarumma schiacciando di testa, la VAR però annulla il gol per fallo di mano del francese. In pieno recupero allo scadere del 94′ Higuain trova Crutone inventandosi un grande assist che regala la vittoria ai rossoneri.

IL TABELLINO E LE PAGELLE DI MILAN-ROMA 2-1

Milan (4-3-3): Donnarumma 6; Calabria 5,5, Musacchio 6, Romagnoli 6,5, Rodriguez 6,5 (76′ Laxalt); Kessié 7, Biglia 6,5, Bonaventura 6,5 (84′ Cutrone 7); Suso 6, Higuain 6, Calhanoglu 6,5 (81′ Castillejo).

Roma (3-4-3): Olsen 6; Manolas 5,5, Fazio 6, Marcano 5,5 (46′ El Shaarawy 6,5); Karsdorp 5, De Rossi A 5,5, Nzonzi 6, Kolarov 5,5; Schick 5,5, Dzeko 5,5, Pastore 5,5 (68′ Cristante A 5,5).

Marcatori: 40′ Kessié (M), 59′ Fazio (R)

I MIGLIORI E I PEGGIORI DI MILAN-ROMA 2-1

Kessiè 7: suo il gol del momentaneo vantaggio rossonero.

Higuain 6,5: autore dell’assist per Cutrone che ha consegnato la vittoria ai rossoneri

Pastore 5,5: non pervenuto durante tutto il tempo in cui è rimasto in campo

MILAN-ROMA 2-1, VIDEO HIGHLIGHTS

Foto: hellas1903.it