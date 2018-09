La squadra di Allegri si presenta al Tardini di Parma con gli stessi interpreti (4-3-3) che hanno battuto la Lazio una settimana fa, unica variante è Cuadrado terzino al posto di Cancelo. Il Parma di mister D’Aversa decide di rispondere con un 4-3-3, fresco del nuovo acquisto Gervinho. I cambi rispetto all’ultima uscita contro la S.P.A.L. sono Rigoni al posto di Grassi a centrocampo e, appunto, Gervinho nel tridente offensivo al posto di Da Cruz.

Primo tempo molto divertente, la Juve fa la partita e sblocca subito il risultato al 2’ con Mandzukic che, dopo avere conteso la palla di testa con Iacoponi, sfrutta una mezza incertezza di Sepe e firma il vantaggio bianconero. Il Parma non si fa abbattere dal gol preso dopo pochissimi minuti e continua a fare la partita così come era stata preparata da D’Aversa in settimana: squadra compatta in fase difensiva e, quando c’è spazio, sfruttare le ripartenze di Gervinho&Co in avanti.

Al 5’ la Juve protesta per una spinta su Ronaldo, in occasione di un calcio d’angolo, l’arbitro lascia correre. La Juventus gestisce la partita con un buon possesso palla, ma è il Parma a rendersi pericoloso più volte: al 9’ con uno slalom di Gervinho, chiuso da Alex Sandro che serve Di Gaudio per il tap-in decisivo ma Cuadrado, con un grande intervento, salva la Juve. Altra occasione per il Parma al 13’ con la punizione di Stulac che viene fermata solamente dalla traversa. La Juventus risponde su calcio piazzato con Bernardeschi prima e con Ronaldo poi, il quale su calcio d’angolo sfiora il gol di testa. Al 31’ intervento su Cuadrado che è costretto ad abbandonare il campo per pochi instanti, lasciando i suoi in 10 e subito dopo, proprio dalla parte orfana del terzino colombiano arriva un grande cross di Gobbi, Inglese sfiora di testa e Gervinho ribadisce in rete regalando il pareggio ai gialloblù. Il primo tempo si conclude sull’1-1.

Il secondo tempo è la copia del primo: la Juventus schiaccia il Parma nella propria trequarti con la differenza che la squadra di D’Aversa non riesce a ripartire in contropiede come nei primi 45’. Tutto in discesa nel secondo tempo per la squadra di Allegri che, con l’ingresso di Douglas Costa al posto di Bernardeschi, aumenta la qualità e la velocità di manovra. Al 58’ arriva il 2-1 della Juve con Matuidi che, servito dal tacco di Mandzukic infila Sepe con un tiro sotto la traversa. Due minuti dopo il gol, viene sostituito Gervinho (migliore in campo per i suoi) tra i mormorii, giustificati, dei tifosi del Parma, piuttosto increduli. La partita si conclude 2-1. La Juventus ha aumentato il numero di giri nei secondi 45’ e il Parma, dopo un grandissimo primo tempo, non è riuscito a tenere il passo. Cristiano Ronaldo ancora a secco, nonostante questo la Juve vola a punteggio pieno in classifica.

IL TABELLINO E LE PAGELLE DI PARMA-JUVENTUS 1-2

Parma (4-3-3): Sepe 5.5, Iacoponi 5.5, Alves 6, Gagliolo 6.5, Gobbi 6, Rigoni 5.5 (60’ Deiola 6), Stulac 6.5, Barillà 6, Gervinho 7.5 (60’ Da Cruz 5.5), Inglese 6.5, Di Gaudio 5.5 (80’ Ceravolo s.v.).

Juventus (4-3-3): Szczesny 6, Cuadrado 6, Bonucci 6, Chiellini 6, Alex Sandro 6, Khedira 5.5 (80’ Dybala s.v.), Pjanic 5.5 (73’ Can 6), Matuidi 7, Bernardeschi 6.5 (55’ Douglas Costa 6.5), Ronaldo 5.5, Mandzukic 7.

Ammoniti: 13’ Pjanic, 40’ Bernardeschi, 47’ Rigoni, 90’ Cuadrado.