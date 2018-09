Il Torino ottiene la prima vittoria in campionato con un 1-0 pieno di significato in un match che è stato anche sospeso per la forte pioggia. I granata, dopo l’ottimo 2-2 di San Siro con l’Inter, affrontavano una Spal reduce da due vittorie consecutive e con una difesa impenetrabile. I granata nel primo tempo non trovano molti sbocchi, per merito anche dell’organizzata retroguardia di Semplici, ma sono proprio i ferraresi ad avere una colossale palla gol con Petagna al 20′ ma l’attaccante viene fermato da Sirigu. Il Torino risponde con Iago Falque senza fortuna (35′) e Antenucci prima del riposo sfiora il vantaggio di testa (43′).

Dopo il tremendo acquazzone il Torino entra in campo più deciso e fa le prove generali del vantaggio con Belotti che di testa va ad un passo dalla sua seconda rete in campionato (48′). Al 53′ il match si sblocca: da calcio d’angolo Iago Falque pennella per N’Koulou che incorna lasciando tutti di sasso. La Spal non ci sta e risponde con Fares che trova al 61′ sulla sua strada ancora un ottimo Sirigu. La squadra di Mazzarri sfiora il raddoppio ma alla fine va bene così e i granata portano via tre punti tanto importanti quanto preziosi.

LE PAGELLE DI TORINO-SPAL

Torino (3-5-2): Sirigu 6.5; Izzo 6.5, N’Koulou 7, Moretti 6; De Silvestri 6, Meite 6, Rincon 6.5, Soriano 5.5 (56’Baselli 6), Aina 5.5 (65’Berenguer 6); Belotti 6.5, Iago Falque 6.5 (80’Zaza s.v.). All. Mazzarri

Spal (4-4-2): Gomis 5; Cionek 6, Vicari 6, Felipe 6.5, Fares 5.5; Lazzari 6, Schiattarella 5.5, Kurtic 6.5, Missiroli 5.5; Antenucci 6.5, Petagna 6. All. Semplici

Rete: 53’N’Koulou (T)

Ammoniti: Moretti (T), Cionek e Schiattarella (S)

I MIGLIORI E I PEGGIORI DI TORINO-SPAL

N’Koulou 7: il difensore ex Lione sigla una rete fondamentale per regalare la prima vittoria a Mazzarri. La forza fisica e lo stacco imperioso lo fanno da padrone anche in difesa: gigante

Aina 5.5: l’esterno sinistro scelto dal tecnico granata non convince in pieno. Missiroli riesce spesso a sovrastalo e il giocatore sembra un pesce fuor d’acqua: da rivedere.

Antenucci 6.5: l’attaccante è tra i più in forma della banda Semplici, ma non riesce questa volta a segnare come capitato una settimana fa. E’ una spina nel fianco della difesa granata e se non fosse per Sirigu…

Gomis 5: il portiere si emoziona tornando allo stadio Grande Torino (è di proprietà granata) e sul gol decisivo resta fermo senza tentare l’uscita, un errore decisivo

TORINO-SPAL, VIDEO HIGHLIGHTS

Foto: gazzetta.it; tuttosport