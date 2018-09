Hanno preso il via i quarti di finale degli Us Open, ultimo slam stagionale e la partenza è stata col botto. La campionessa in carica Sloane Stephens perde contro la Sevastova con la tennista lettone che dopo aver centrato per la prima volta i quarti nel torneo americano, continua a sorprendere accedendo, grazie a questa vittoria, in semifinale. Un match dove la Sevastova è stata brava a concretizzare le palle break al contrario dell’americana a dir poco disastrosa nel primo set sotto questo punto di vista.

PRIMO SET

Primi due game giocati molto bene dalle due tenniste ma al terzo gioco inziano i problemi al servizio con la Sevastova che va in difficoltà riuscendosi comunque a salvarsi annullando ben quattro palle break al termine di un combattutissimo game. La Stephens ripensando forse alle occasioni perse gioca un game disastroso e la Sevastova alla prima chance ottiene il break. L’americana avrebbe l’opportunità di controbrekkare la numero 18 al mondo ma ancora una volta si dimostra poco fredda sulle palle importanti con la lettone brava a salvare tre altre palle break salendo sul 4-1. La Stephens non avrà più nessuna occasione per rientrare nel set, anzi l’americana sul 5-2 concede un set point alla tennista di Liepaja brava a concretizzare ancora una volta alla prima occasione le sue palle break per un set che si conclude sul 6-2

SECONDO SET

Il secondo set inizia come si era chiuso il primo con la Sevastova che allunga subito sul 2-0. L’americana però questa volta reagisce ma dopo aver ottenuto l’immediato contro break gioca un altro game disastroso al servizio con la lettone lesta ad approfittarne rimettendo un break di distanza tra lei e la Stephens.

Sembra finita ma al settimo gioco la campionessa in carica brekka a 0 la Sevastova rientrando in partita. Questo potrebbe essere il momento giusto per far svoltare il match in suo favore ma la Stephens conferma di non essere in giornata uscendo sconfitta nuovamente al termine di un game combattutissimo con la Sevastova che strappa il servizio ancora una volta alla sua avversaria. La lettone va cosi a servire per il match e nel game decisivo sale 40-0 ottenendo tre match-point ma solo all’ultimo tentativo riesce a chiudere un match comunque combattuto aldilà del risultato finale.

Prossimo match di giornata sarà quello tra Del Potro e Isner con l’argentino in vantaggio per 7-4 nei confronti dell’americano.

