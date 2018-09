Calciomercato, Milan vicinissimo a Palacios: Battuta la concorrenza dell’Inter

Nonostante il calciomercato sia ormai chiuso da piu di due settimane le squadre continuano a lavorare alla ricerca soprattutto di nuovi campioni per il futuro ed è notizia di oggi che il Milan sembra essere vicinissima all’acquisto del talento del River Plate Exequiel Palacios.

Sul diciannovenne giocatore argentino c’era anche l’Inter ma Leonardo sembra aver battuto la concorrenza e a gennaio Palacios potrebbe giungere nella Milano rossonera per alternarsi con Biglia data l’assenza al momento di alternative all’ex giocatore della Lazio.

Il Torino aveva provato a precedere tutti ma l’argentino ha preferito restare al River per continuare il suo percorso di crescita ma a gennaio potrebbe decidere di fare il grande salto e giungere in Italia.

Foto: generazioneditalenti.it