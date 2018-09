Dybala avvio di stagione da incubo, futuro al Real?

Inizio di stagione negativa quella di Paulo Dybala che dopo le panchine con la maglia della Juventus ha dovuto assistere da bordo campo anche nella sfida dell’Argentina contro il Guatemala.

Dopo il match giocato in maniera negativa contro il Chievo, mister Allegri nelle successive due sfide contro Lazio e Parma gli ha preferito Mandjukic con il talento argentino sceso in campo per solo qualche minuto nel match contro gli emiliani. Anche con la nazionale le cose non sono andate bene con mister Scaloni che non gli ha concesso nemmeno un minuto nell’amichevole contro il Guatemala.

A questo punto l’ex giocatore del Palermo potrebbe valutare le offerte dall’estero, Real Madrid e Barcellona su tutte, se le cose non miglioreranno. Proprio i blancos potrebbero sferrare l’attacco decisivo nella prossima estate anche perchè dopo la partenza di Ronaldo le merengues non hanno ancora piazzato il colpo da prima pagina. Naturalmente Dybala spera di restare alla Juventus dove si trova bene, ma se vuole recitare il ruolo del protagonista deve essere bravo a sfruttare le occasioni che Allegri offrirà al numero dieci bianconero a partire dalla sfida contro il Sassuolo dove molto probabilmente partirà dal primo minuto.

FOTO: tuttosport.com