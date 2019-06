Serie A, la Lazio muove i primi passi verso qualche nome importante

Serie A, un pò tutte le squadre hanno iniziato ad effettuare movimenti tattici, tra queste anche la Lazio che muove alla meglio le proprie pedine. Ma la squadra dovrebbe poter dormire sonni tranquilli dato che Inzaghi ha già individuato almeno un paio di nomi per reparto. I primi due acquisti per i quali manca ancora soltanto l’ufficialità che arriverà dopo giorno 30, sono Adenkanye, ovvero la punta del Liverpool che a fine mese si svincolerà e Jony che gioca come esterno di fascia nel Malaga e che sta per abbandonare.

Per la fascia destra invece ci sono nomi che scottano, stiamo parlando di Lazzari della Spal e dell’ex granata Matteo Darmian che attualmente gioca al Manchester United, si aggiunge infine Leiner del Salisburgo. Per quanto riguarda l’attacco il nome caldo è quello di Petagna della Spal che è sempre stato un ottimo giocatore tra l’altro ben visto e stimato da Inzaghi.

Serie A, ecco i movimenti delle altre squadre

Serie A, la stessa cosa sta cercando di fare anche il Milan che si muove comunque nonostante i guai con l’Uefa. Al momento per i rossoneri uno dei nomi caldi è quello di Torreira, che si trova da mesi in cima alla lista dei desideri del tecnico per il centrocampo. Ma per ottenerlo la squadra dovrà avere da parte la bellezza di 40 milioni. Per quanto riguarda l’Inter, sono stati individuati soltanto 4 nomi ìdalla dirigenza neroazzurra per rafforzare la rosa. In attacco, il dubbio Icardi rimane e probabilmente rimarrà ancora per molto. Invece Conte vorrebbe arrivare al tandem Dzeko-Lukaku. Per ottenere il primo dovrà vedersela con la Roma cercando di stabilire in primo luogo i parametri economici dell’eventuale affare.

Il calciatore belga invece vuole 80 milioni, il Manchester per lui ha rigettato di netto la proposta uno scambio con Icardi. A centrocampo piazzato Barella per cui servirebbero circa 50 milioni ma l’Inter almeno per il momento ne ha offerti soltanto 35. Per la fascia destra si pensa a Lazaro. Passiamo poi al Bologna che sta per ufficializzare il riscatto di Orsolini dopo Sansone e Soriano e procede spedito verso il rinnovo di Palacio. Ma attenzione perchè al momento tutti gli occhi sono puntati su Gerson Santos da Silva che a quanto pare ha deciso di fare rientro a Roma puntando sul prestito con diritto di riscatto. Accanto a lui Kouame, attaccante che ha forse deciso di lasciare il Genoa.Tante trattative in corso ad ogni modo, che ci fanno capire che quest’anno il calciomercato sarà molto agitato, un mare in tempesta.