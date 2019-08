Serie A, quanto valgono gli sponsor?

Serie A, i tifosi si chiedono, quanto valgono gli sponsor di maglia? La Gazzetta dello Sport ha provato a dare una risposta, si tratta di ben 116 milioni di euro. Si tratta tra l’altro di una cifra in leggera crescita rispetto ai 114 milioni dello scorso anno ed ha a che fare con la bellezza di 50 brand in totale. Quattro società senza main sponsor: Genoa, Lazio, Sampdoria e Spal, le altre invece sono già sistemate con le loro pubblicità.

I biancocelesti hanno dovuto rinunciare ai 7 milioni di Marathonbet perchè è stato imposto il divieto di pubblicità per i marchi di betting. Mentre la prima squadra che ha acquistato sponsor di grande valore è il Sassuolo. Mapei: 18 milioni per la sponsorizzazione della maglia e per la denominazione dello stadio e del centro sportivo. Poi c’è la Juventus 17 milioni, Milan e Roma 14 milioni, Inter 10,5 milioni, Napoli 9 milioni.

Serie A, contratti in scadenza per Juventus e Inter

Serie A, la Juventus e l’Inter hanno dei contratti in scadenza nel 2021, per quanto riguarda la prima squadra si punta a qualcosa di più grazie all’effetto Ronaldo. Ecco perchè sono iniziate importanti trattative per il rinnovo con Jeep, a dirla tutta però molti altri sponsor vorrebbero accaparrarsi la squadra e sarebbe un ottimo contratto. Sul retro della casacca bianconera adesso in poi non ci sarà più Cygames, quindi potrà essere occupato da altri sponsor più importanti e di valore. Per quanto riguarda invece l’Inter, Pirelli ha fatto il possibile ma a quanto pare la squadra non si vuole accontentare.

Poi si parla anche della Fiorentina che ha iniziato a veicolare Mediacom, un accordo da 6,5 milioni, poi c’è l’Atalanta ed il Torino a quota 5 milioni, ultima squadra il Cagliari con 4 milioni. La Spal vuole portare l’incasso totale a 1,7 milioni dagli attuali 700mila. Vedremo come proseguirà la ricerca degli sponsor e quali saranno i risultati finali di ognuno dei team.