Pronostico CFR Cluj-Lazio,UEFA Europa League

CFR CLUJ / UEFA EUROPA LEAGUE / LAZIO / ANALISI – Nel match valevole per la 1^Giornata del Gruppo E della UEFA Europa League, il Cluj ospita al Dr. Constantin Rădulescu la Lazio.

Come arrivano le due squadre?

LAZIO / UEFA EUROPA LEAGUE / CFR CLUJ – I padroni di casa sono tornati a vincere nella Liga I con un netto 5-0.

La squadra allenata da Petrescu proverà a fermare i diretti avversari per cercare di giocarsi la propria chance di qualificazione alle fasi a eliminazione diretta.

Non sarà semplice, anche perché la squadra romena parte con i pronostici avversi, ma vorrà comunque cercare di conquistare la vittoria.

Contro, però, si ritroverà una squadra che viene dalla cocente sconfitta rimediata contro la SPAL.

La squadra allenata da Inzaghi non vince in campionato dalla 1^Giornata, e vorrà cercare di strappare i 3 punti in modo da riportare il sereno nel clima laziale.

Qualora dovessero riuscire a vincere, rispetterebbero solo i pronostici, che li vedono nettamente favoriti per questo match.

CFR Cluj-Lazio, 1^Giornata UEFA Europa League: Il Pronostico

UEFA EUROPA LEAGUE / PRONOSTICO – Nel match valevole per la 1^Giornata della competizione europea, in programma giovedì 19 Settembre alle ore 18:55, vediamo favoriti gli ospiti.

La squadra allenata da Inzaghi nonostante non viva un buon periodo di forma, ha sicuramente una maggiore caratura che a tratti gli potrebbe portare facilmente la vittoria.

Per chi fosse un amante del rischio, invece, e volesse provare a puntare su una quota più elevata, il GOAL potrebbe essere quella che fa al caso vostro.

CFR CLUJ – LAZIO: 2 + GOAL

Abbiamo effettuato una Comparazione Quote:

2.45– Eurobet (Bonus di Benvenuto 200€)

1.36 – 888.it bonus 100 (Bonus di Benvenuto 100€)

1.65 – williamhill.it (Bonus di benvenuto 100)