Pronostico Inter-Juventus 6 ottobre 2019

PRECEDENTI INTER-JUVE: L’Inter non ha mai vinto negli ultimi 4 precedenti di Serie A con la Juve (0-2-2), ma ha pareggiato l’ultimo (1-1 a Milano ad Aprile, con reti di Nainggolan e Ronaldo)…prima di perdere ai rigori in ICC (1-1 con gol di Ronaldo dopo l’autorete di De Ligt a Nanjing)!

SQUADRA IN CASA: L’Inter è capolista a pieni punti in Serie A (6-0-0), dove vanta la miglior difesa (13-2)! Inoltre non ha mai subito gol nelle gare casalinghe di campionato, battendo Lazio (1-0), Udinese (1-0) e Lecce (4-0).

ASSENTI: Sanchez (a. 1 gol) è squalificato, mentre R.Lukaku (a. 3 gol) è in dubbio.

SQUADRA IN TRASFERTA: La Juventus è 2^ a -2 punti (5-1-0) ed ha già concesso 5 reti in campionato (11-5). Inoltre il suo unico passo falso è arrivato in trasferta (0-0 a Firenze), dove ha battuto Brescia (1-2) e Parma (0-1).ASSENTI: Perin (p), Chiellini (D. 1 gol), Danilo (d. 1 gol) e Douglas Costa (a. 2 assist) sono infortunati. De Sciglio (d) è in dubbio.

Curiosità: La Juventus ha perso solo 1 volta nelle ultime 9 trasferte di Serie A con l’Inter, ma ha vinto 1 sola volta nelle ultime 5 trasferte al Meazza.

Derby d’Italia che potrebbe valere lo scudetto, ma tra i due litiganti…*

Conte, il grande ex/traditore di turno (come Asamoah e Marotta), non ama perdere e forse l’Inter non meritava la sconfitta dopo il bel 1° tempo al Camp Nou (2-1 a Barcellona mercoledì scorso). Nell’ultimo turno di campionato aveva comodamente battuto il fanalino di coda Sampdoria (1-3), ma Alexis Sanchez sarà sicuramente assente domenica sera. Il capocannoniere Lukaku, neppure convocato in Catalogna, dovrebbe invece recuperare in tempo.

La Juventus ha avuto un giorno in più per preparare questo big match, ma col Bayer ha giocato peggio dell’Inter al Camp Nou, passando in vantaggio quasi per caso, al 1° tiro (3-0). Quello è stato il 4° successo di fila per la squadra di Sarri, il 2° con più di 1 gol di scarto dopo il facile 2-0 sulla SPAL. Tuttavia ha subito 3 gol nelle ultime 2 trasferte ufficiali, vincendo appena 2 volte nelle ultime 9!

Vincere sul campo dell’Inter non è stato facile neanche per Allegri ai tempi di Spalletti e Conte, sempre difficile da battere col suo 3-5-2, farà di tutto per non perdere la vetta della classifica proprio durante la sosta. Vincendo potrebbe addirittura blindare il 1° posto (+5), ma dubito che questo accadrà*…ed il 3° potrebbe godere!

