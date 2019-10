Pronostico Roma-Milan 27 Ottobre 2019

Allo stadio Olimpico di Roma si gioca il big match valido per la nona giornata di Serie A tra Roma e Milan. Due squadre che in classifica sono divise da tre punti e che hanno ambizioni europee in questa stagione. I padroni di casa vogliono tornare in Champions League dopo un’annata deludente. Gli ospiti, invece, essendo partiti molto male, al massimo sembrano poter ambire ad un piazzamento europeo. La classifica, però, è ancora molto corta e ogni discorso rimane aperto.

Roma-Milan, domenica 27 ottobre 2019

In casa Roma la situazione è molto delicata. I giallorossi devono fare i conti con i tanti infortuni che hanno falcidiato la rosa a disposizione di Fonseca. Capitolini che sono sesti in classifica con 13 punti, a meno tre dal Napoli quarto in zona Champions. Nell’ultimo turno è arrivato il pari senza reti al Marassi contro la Sampdoria per 0-0, il secondo consecutivo in campionato dopo quello in casa contro il Cagliari per 1-1. Pari arrivato anche in Europa League contro il Borussia Monchengladbach.

Il Milan ha avuto un rendimento al di sotto delle aspettative fino a questo momento. Anche per questo la società ha optato per cambiare allenatore durante la sosta, affidandosi a Stefano Pioli al posto di Marco Giampaolo. Un cambio di guida tecnica che ha dato una scossa dal punto di vista del gioco ma non di risultato visto che all’esordio, settimana scorsa, è arrivato il pari interno per 2-2 contro il Lecce. Rossoneri che sono dodicesimi in classifica con 10 punti.

Probabili formazioni Roma-Milan

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Spinazzola, Mancini, Smalling, Kolarov; Pastore, Veretout; Florenzi, Zaniolo, Perotti; Dzeko. All.: Paulo Fonseca.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Biglia, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu. All.: Stefano Pioli.

